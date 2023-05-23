تستكمل اليوم منافسات الجولة الـ 29 من الدوري العام، بإقامة 3 مواجهات قوية، أبرزها الأهلي مع إنبي.

وفي التاسعة والنصف مساءً، يستضيف النادي الأهلي فريق إنبي على إستاد القاهرة، حيث يعود الأحمر لاستكمال مشواره في بطولة الدوري العام، بعد غياب طويل، دام لأكثر من شهر كامل، وذلك لانشغاله في بطولة دوري أبطال إفريقيا، بالإضافة لخوضه مباراة بيراميدز في نهائي السوبر المصري بالإمارات.

وكانت أخر مباريات الأهلي بالدوري العام في منتصف شهر إبريل الماضي، عندما تغلب على فاركو بثلاثية نظيفة، ثم سموحة بهدفين دون رد، محققًا بذلك 4 انتصارات على التوالي، إثر فوزه قبل ذلك على المقاولون العرب وغزل المحلة، وهو سلسلة يسعى الأحمر لاستكمالها في الفترة المقبلة من أجل الاقتراب من التتويج بدرع الدوري الغائب عن دولاب ألقابه موسمين على التوالي.

ويدرك مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي أن الفوز في الـ 3 مباريات المقبلة بالدوري أمام فرق إنبي وطلائع الجيش وسيراميكا كليوباترا، ستضع يدًا للأحمر على اللقب، حيث سيكون في حاجة بعدها للفوز في 5 مباريات أخرى فقط، من أجل التتويج رسميًا بدرع الدوري، دون النظر للنتائج الأخرى.

ويدخل الأهلي مباراة اليوم وهو متصدرًا لجدول ترتيب الدوري العام برصيد 53 نقطة، بفارق نقطة عن الوصيف، بيراميدز، إلا أنه يتبقى للأحمر 5 مباريات إضافية، مما يجعله قريبًا من التتويج باللقب، خصوصًا حال تعثر صاحب المركز الثاني في مواجهاته المقبلة.

وعلى الرغم من رغبة الأهلي من حسم لقب الدوري العام مبكرًا، إلا أن مارسيل كولر، المدير الفني للأحمر يريد أيضًا استغلال المواجهات القادمة في تجهيز جميع عناصر الفريق لمباراتي نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد البيضاوي المغربي، المُقرر لهما يومي 4 و11 يونيو القادم.

من جهته، يبحث إنبي عن استمرار نتائجه الإيجابية التي حققها مع مدربه تامر مصطفى، والذي نجح في قيادة الفريق للهروب من صراع تفادي الهبوط إلى وسط جدول الترتيب، حيث يدخل الفريق البترولي مواجهة اليوم وهو في المركز التاسع برصيد 36 نقطة.

ولم يتلقَ إنبي في أخر 10 مواجهات سوى هزيمتين فقط، كانتا أمام المصري والإسماعيلي، وحقق 6 انتصارات على فرق الزمالك والبنك الأهلي وحرس الحدود والمقاولون العرب وأسوان والاتحاد السكندري، بالإضافة لتعادلين أخريين أمام فريقي طلائع الجيش والداخلية.

ويسعى إنبي لرد اعتباره أمام الأهلي، بعد الهزيمة التي تلقاها على ملعبه في الدور الأول بهدفين دون رد، سجلهما حينها محمد مجدي أفشة وأليو ديانج.