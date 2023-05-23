وكيل تعليم الغربية يشهد تدريب رؤساء ومراقبي أوائل لجان الثانوية العامة بالغربية

شهد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اليوم، التدريب الذي أقيم بمسرح مدرسة كوين أوف بيس، التابعة لإدارة غرب المحلة التعليمية، بحضور محمد إسماعيل، رئيس لجنة النظام والمراقبة لامتحان الثانوية العامة، جلال عيد، وحضور مديري عموم الإدارات المستهدفة.

وأكد وكيل الوزارة أن التدريب يستهدف رؤساء ومراقبي أوائل لجان الثانوية العامة من مديرية التربية والتعليم بالغربية والمكلفين بأعمال امتحانات الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، على كيفية التعامل مع الورقة الامتحانية (البابل شيت) وكيفية الإجابة عليها، وضوابط العمل داخل اللجان، والتعامل مع جميع الحالات الخاصة والطارئة.

وأضاف "حسن"، أن التدريب الذي وجهت به وزارة التربية والتعليم، يتم على فترتين، بداية من الساعة العاشرة والنصف صباحاً ويستمر حتى الرابعة والنصف مساء، ويستهدف عدد 370 من رؤساء ومراقبي أوائل لجان الثانوية العامة.

وفي نهاية التدريب، وجه وكيل الوزارة الشكر والتقدير لإدارة مدرسة كوين أوف بيس، والتي يمثلها الأستاذ ثابت جرجس بشاي، المدير التنفيذي، لاستضافته فعاليات التدريب، وحسن الاستقبال وظهور التدريب بالمظهر اللائق لتعليم الغربية.