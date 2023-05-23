 قوة إسرائيلية خاصة تقتحم مُخيمًا في رام الله وتعتقل شابا - بوابة الشروق
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قوة إسرائيلية خاصة تقتحم مُخيمًا في رام الله وتعتقل شابا

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 23 مايو 2023 - 4:43 م | آخر تحديث: الثلاثاء 23 مايو 2023 - 4:43 م

اقتحمت قوة إسرائيلية "خاصة"، اليوم الثلاثاء، مخيم "الأمعري" في رام الله، بوسط الضفة الغربية المحتلة، واعتقلت شابًا.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن الشاب جرى اعتقاله لدى وجوده في معرض لبيع السيارات داخل "المُخيم"، بوسط رام الله، على الطريق المؤدي إلى مدينة "القدس" المحتلة.

وفي القدس، أفادت مصادر في هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة "جبل المكبر" واعتقلت شابين.

واقتحمت قوة إسرائيلية، في وقت سابق اليوم، مخيم "العروب" في شمال محافظة الخليل، جنوب الضفة، واعتقلت أسيرًا محررًا.

ويعد مُخيم "العروب" وبلدة "بيت أمر"، بشمال الخليل، من أكثر النقاط الساخنة في جنوب الضفة الغربية المحتلة. وتقتحم قوات الاحتلال المخيم والبلدة بصورة شبه يومية، ما يتسبب في إصابات وارتقاء شهداء.

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