قال السفير بسام راضي، سفير مصر في روما، إن ملف الأمن الغذائي يعد الملف الأهم الذي يحظى باهتمام الساحة الدولية بشكل كبير، لا سيما في أعقاب جائحة كورونا والأزمة العالمية جراء الحرب الروسية-الأوكرانية؛ نتيجة مشكلة الغذاء التي يعاني منها العالم على مدار أكثر من 3 سنوات.

جاء ذلك على خلفية مشاركة الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية كممثل للحكومة المصرية، في اجتماع الجمعية العمومية للتحالف العالمي لأسواق المزارعين، المنعقد حاليا بالعاصمة روما والذي يمتد خلال الفترة من ٢٠ إلى ٢٢ مايو الجاري.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسئوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الإثنين، أن إيطاليا تعتبر الدولة المصرية؛ طاقة كبرى للتعاون في المجال الزراعي، في ظل ما تملكه من إمكانيات زراعية وغذائية هائلة؛ وذلك بناء على ما حدث في مصر على مدار السنوات الماضية من نهضة زراعية كبيرة ومشروعات قومية كبرى كاستصلاح الأراضي

الزراعية.

ونوه إلى إعلان الجانب الإيطالي رغبته التعاون مع مصر بهذا الصدد، بهدف دعم المخطط الجديد لاستصلاح 2.5 مليون فدان في الدلتا وتوشكى، وتعظيم الإنتاج والتصدير وتحقيق الأمن الغذائي لدول حوض البحر المتوسط، مضيفا: «الجانب يرى أن مصر واحة السلام والاستقرار، ومركز ثقل الشرق الأوسط».

وأشار إلى تطلع وزارة الزراعة الإيطالية إلى نقل تجربة السوق اليوم الواحد إلى مصر، مؤكدا حرص الجانب الإيطالي على نقل كامل خبراته بهذا الصدد لمصر، موضحا أن سوق اليوم الواحد؛ يعد تجربة إيطالية فريدة لصغار المزارعين لعرض منتجاتهم في أسواق المقاطعات.

وأوضح أن التجربة تمكن المواطن في إيطاليا؛ من الحصول على منتج عال الجود ة وبسعر أقل من التاجر، وفي ذات الوقت يحقق الربحية لكل من المزارع والمستهلك، مشيرا إلى شهرة كل مقاطعة بمنتج مختلف كالأجبان واللحوم الخضروات، لافتا إلى اتفاق الجانبين على نقل التجربة إلى مصر.