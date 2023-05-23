الأمم المتحدة: المبعوث الأممي المعني بالصحراء باق في منصبه

أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، أن المبعوث الأممي المعني بالصحراء الغربية ستيفان دي مستورا، باق في منصبه، نافيا ما تردد في بعض وسائل الإعلام عن تفكير "دي ميستورا" في التنحي عن منصبه.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قال "دوجاريك" إن المبعوث الأممي "دي مستورا" يعتزم مواصلة وتكثيف تواصله مع كل المعنيين والداعمين الدوليين، بأشكال مختلفة بما في ذلك القيام بزيارات للمنطقة والانخراط في فعاليات ثنائية.

ونقل ستيفان دوجاريك، عن دي مستورا، تقديره للدعم المقدم من أعضاء مجلس الأمن الدولي، ومجموعة "أصدقاء الصحراء"، كما ظهر جليا خلال اجتماعاته في نيويورك.