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الكشف عن نصب تذكاري لمذبحة ميدان تيانانمين في برلين

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 23 مايو 2023 - 12:34 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 23 مايو 2023 - 12:34 ص

سعيا لتخليد ذكرى القمع العنيف لحركة الاحتجاج في ميدان تيانانمين في بكين يوم 4 يونيو 1989، تمت إقامة نصب تذكاري يحمل اسم "عمود العار" في برلين.

ويعد النصب التذكاري الذي تم الكشف عنه اليوم الاثنين، نسخة من النصب التذكاري الذي شيده الفنان الدنماركي ينس جالشيوت في هونج كونج.

وفي هونج كونج، تم عرض "عمود العار" في مواقع مختلفة لأكثر من عقدين، كان آخرها في حرم جامعة هونج كونج.
وتم تفكيك النصب التذكاري الذي يبلغ ارتفاعه نحو 8 أمتار وتخزينه هناك في نهاية عام 2021 .
وذكرت مؤسسة أكسل سبرينجر للحرية في برلين، أنه تم مصادرة عمود العار مؤخراً.

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