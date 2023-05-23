الزراعة: استوردنا ما يزيد عن 5 ملايين طن أعلاف من أكتوبر وحتى مايو

قال محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الوزارة استوردت أعلافًا بكميات كبيرة تتجاوز 5 ملايين طن من أكتوبر وحتى مايو الحالي، وذلك في إطار حرص الحكومة على توفير وتأمين مصادر البروتين من أصل حيواني، وتحقيق طفرة في إنتاجها.

وأوضح في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور في برنامج «مصر جديدة» المذاع على قناة «ETC»، مساء الثلاثاء، أن الوزارة تعمل على 3 محاور لتوفير اللحوم وضبط الأسعار، تشمل: زيادة حجم المعروض، وتنظيم شكل الطلب، وتنظيم الإجراءات المنظمة.

وأضاف أن «الوزارة تسعى لزيادة المعروض بتنويع مصادر الاستيراد من دول مختلفة كجيبوتي، وأوكرانيا، والبرازيل، وكولومبيا، والسودان، وكيينا».

ولفت إلى أن الوزارة تفتح مناشئ جديدة، وتنسق زيارات ميدانية من الأطباء البيطرين لهذه المناشئ لاعتمادها، والتأكد من جودة اللحوم قبل استيرادها، لافتا الي أن السماح باستيراد 170 ألف رأس سيكون له مردود كبير على أسعار السوق وتلبية احتياجات المواطنين.

وعن تأثير حملات مقاطعة اللحوم، أوضح أن العلاقة في العملية التجارية تعتمد على العرض والطلب؛ فكلما قل الطلب انخفضت الأسعار وحدث اتزان للأسواق، وكلما زاد الطلب ارتفعت الأسعار.

وأكد أن الوزارة تسعى لزيادة حجم المعروض من خلال المحلي أو المستورد وفتح مراكز ونقاط بيع، فضلا عن تنظيم حملات التفتيش والرقابة، ومراجعة الأسعار، وتشكيل لجان وآليات للتسعير.