دبلوماسي أمريكي: فوضى المناخ ستنتشر عبر الكوكب بأكمله

قال الدبلوماسي الأمريكي جون كيري إن فوضى المناخ ستنتشر عبر "الكوكب بأكمله" وربما يكون العالم قد تجاوز بالفعل خمس نقاط تحول لا رجعة فيها.



وحذر خلال كلمة أمام لجنة الدفاع والتغير المناخي البرلمانية، المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ من موت الشعاب المرجانية، وذوبان الجليد الدائم وأيضا ذوبان الجليد البحري في بحر بارنتس والقطب الشمالي والقطب الجنوبي.



ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) عن كيري قوله عن الجليد في القطب الشمالي إن "كميات كبيرة منه تتكسر وتنفصل وتدخل في البحر وتذوب".



وتابع: "رأيت مضيقا بحريا يسقط فيه نحو 86 طن مترى من الجليد يوميا، يتحرك صوب المحيط ثم يذوب، نحن نشهد معدلا أكثر ارتفاعا في مستوى سطح البحر أعلى مما كان متوقعا من قبل".



وأضاف: "يمكنكم رؤية الاضطرابات التي تواجهنا. ليس لدينا قدرة على القيام بأي شيء سوى التكيف أو بناء القدرة على المرونة والصمود ".