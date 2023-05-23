 مصرع فتاة إثر تعرضها لحادث سير أمام مول شهير في الإسكندرية - بوابة الشروق
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مصرع فتاة إثر تعرضها لحادث سير أمام مول شهير في الإسكندرية

عصام عامر:
نشر في: الثلاثاء 23 مايو 2023 - 1:09 م | آخر تحديث: الثلاثاء 23 مايو 2023 - 1:09 م
لقيت فتاة تدعى "بسنت.ح.أ"، طالبة مقيدة بالفرقة الثالثة بكلية التربية الرياضية "بنات" جامعة الإسكندرية، مصرعها، اليوم الثلاثاء؛ إثر تعرضها لحادث سير، بعد أن صدمتها سيارة مسرعة في منطقة سموحة.

وتلقى مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارًا من مأمور قسم شرطة سيدي جابر، بورود إشارتين من إدارتي شرطة النجدة، والمرور، حول بلاغ من الأهالي بوقوع حادث سير أمام أحد المولات الشهيرة في منطقة سموحه، وأسفر عن مصرع فتاة.

وبانتقال الشرطة رفقة سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، تبين من المعاينة والفحص الأولي أنه وأثناء محاولة الفتاة عبور الشارع صدمتها سيارة مسرعة، مما أدى إلى مصرعها في الحال.

تم نقل جثة الطالبة إلى مشرحة مستشفى رأس التين العام، ورفع آثار الحادث، فيما تكثف شرطة المرور جهودها لضبط السيارة والتحقيق مع قائدها في ملابسات الحادث.

تم تحرير محضر إداري بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.

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