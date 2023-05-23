مسئول المناخ ببنك التنمية الإفريقي: البنية التحتية أكبر تحديات الطاقة المتجددة في القارة

قال مسئول المناخ ببنك التنمية الإفريقي أولميد لا لا، إن البنية التحتية أكبر تحديات الطاقة المتجددة في القارة، وبالطبع التمويل، لأنه حتى الآن لا يوجد وضوح بالنسبة لمصطلح التمويل المناخي.

وأضاف خلال لقاء خاص مع الإعلامية دينا سالم من شرم الشيخ لبرنامج «المراقب»، على شاشة «القاهرة الإخبارية»: «إننا في حاجة للتحول للطاقة الخضراء، فقارة إفريقيا لديها وفرة من الشمس والرياح التي تولد الطاقة النظيفة، مع بعض الدول التي لديها حقول الغاز».

وأكد أن تكلفة التمويل المناخي أصبحت مرتفعة للغاية، بخاصة بعد زيادة معدلات التغير المناخي، إضافة إلى زيادة بعض الدول للفائدة، والموقف العالمي فيما يتعلق بأسعار الطاقة، وكذلك الحرب في أوكرانيا، معقبًا: «فكل هذه التحديات دفعتنا إلى النظر في الفرص الداخلية واستغلالها».

وأوضح أن الفرص الواعدة في إفريقيا بشأن التحول المناخي تكمن في تعزيز الوصول إلى التمويل اللازم لقطاع الطاقة من أجل التنمية، دون ترك أحد خلف الرَّكْب، وإيصال الطاقة للمناطق الريفية، وتعزيز قطاعات الطاقة في بعض المناطق، وربط الطاقة بين عدد من الدول والمناطق، لتكون مواجهة جماعية للتغير المناخي.