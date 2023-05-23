كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 21 ألف إصابة بكورونا في 24 ساعة

سجلت كوريا الجنوبية أكثر من 21 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الثلاثاء، في تراجع مطرد عن الأسبوع الماضي، في الوقت الذي تعود فيه البلاد إلى الوضع الطبيعي ما قبل الجائحة مع رفع جميع قيود مكافحة الفيروس.

وذكرت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن البلاد سجلت 21 ألفا و385 إصابة بينها 43 إصابة من الخارج، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 31 مليونا و569 ألفا و469 إصابة، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.

ويمثل إحصاء اليوم الثلاثاء انخفاضا من 23 ألفا و671 إصابة في الأسبوع السابق، مما يمثل انخفاضا معتدلا في أعداد الإصابات اليومية.

وسجلت البلاد 15 حالة وفاة بكوفيد 19، مما رفع عدد الوفيات إلى 34 ألفا و702 وفاة.

وقالت الوكالة إن عدد المرضى المصابين بأعراض خطيرة وصل إلى 164 شخصا بزيادة خمس حالات عن يوم أمس الاثنين.