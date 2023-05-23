 مصرع 6 أشخاص جراء فيضانات مفاجئة بوسط أفغانستان - بوابة الشروق
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مصرع 6 أشخاص جراء فيضانات مفاجئة بوسط أفغانستان

(د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 23 مايو 2023 - 7:00 م | آخر تحديث: الثلاثاء 23 مايو 2023 - 7:00 م
قال مسئول محلي أفغاني، اليوم الثلاثاء، إن ستة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم إثر فيضانات مفاجئة في وسط أفغانستان.

وقال المتحدث باسم حاكم ولاية غور الأفغانية عبد الواحد هماس، إن الفيضانات وقعت في ضاحيتين بولاية غور.

وأضاف أن امرأة أصبحت في عداد المفقودين وتضرر العديد من المساكن، والمتاجر المحلية.

وتعتبر الفيضانات الموسمية حدثا يقع سنويا في أفغانستان، ولكن عقودا من الصراع بالإضافة إلى التدهور البيئي والاستثمارات غير الكافية في مجال الحد من مخاطر الكوارث ساهمت في زيادة تعرض المواطنين الأفغان للمخاطر، حسبما تقول الأمم المتحدة.

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