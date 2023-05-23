باسم لطفي: الاستثمار قادر على إخراجنا مما نحن فيه وخاصة الشركات الناشئة

قال باسم لطفي المقرر المساعد للجنة الاستثمار الخاص «المحلى والأجنبى» بالحوار الوطني، إن الحوار الوطني خطوة إيجابية لإيجاد حلول للأزمات التي نعانيها.



وأشار لطفي خلال كلمته بالجلسة الأولى للجنة الاستثمار الخاص «المحلى والأجنبى» بالمحور الاقتصادي في الحوار الوطني، والتي انعقدت تحت عنوان «تحليل مناخ الاستثمار بين الواقع والفرص والتحديات» اليوم الثلاثاء، إلى أن الاستثمار قادر على إخراجنا مما نحن فيه وخاصة الشركات الناشئة.



وأشار لطفى إلى ضوابط الحوار للمشاركين ومنها ضوابط الحديث وعدم الإخلال بالجلسات، مؤكدا أن لجميع الاقتراحات احترامها.



فيما أكد حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، استعداده للاستماع إلى المقترحات المقدمة من المشاركين وتوضيح ما تم من إنجازات خلال الفترة الماضية.



وأكد الدكتور سمير صبري، مقرر الاستثمار الخاص «المحلى والأجنبى» بالحوار الوطني، أن الاستثمار هو الحل السريع لأزمتنا الاقتصادية، مطالبا المشاركين بتحليل الواقع الذي نعيشه.





