 توقعات بانخفاض التضخم خلال مايو الجاري لأدنى مستوى منذ عام في كوريا الجنوبية - بوابة الشروق
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توقعات بانخفاض التضخم خلال مايو الجاري لأدنى مستوى منذ عام في كوريا الجنوبية

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 23 مايو 2023 - 10:25 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 23 مايو 2023 - 10:25 ص

 

أظهر استطلاع للبنك المركزي بكوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، أنه من المتوقع تراجع التضخم لأدنى مستوى منذ عام خلال مايو الجاري، في ظل انخفاض أسعار المنتجات البترولية.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، أن الاستطلاع أظهر أن المواطنين توقعوا ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة 3.7% خلال العام، بانخفاض بواقع 0.2 نقطة مئوية مقارنة بالتوقعات الشهر السابق.

وتمثل هذه القراءة الأدنى منذ مايو 2022، عندما كان من المتوقع ارتفاع التضخم بنسبة. 3.3%.

وقال البنك المركزي، إن التوقعات بتراجع التضخم ترجع إلى انخفاض أسعار المنتجات المرتبطة بالنفط.

ويذكر أن أسعار المستهلكين ارتفعت بأبطأ وتيرة منذ أكثر من عام في أبريل الماضي، فيما تعد أحدث دلالة على انحسار التضخم.


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