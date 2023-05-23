ينظم مركز الحرية للإبداع، التابع لصندوق التنمية الثقافية، اليوم الثلاثاء، عرضا خاصا للفيلم الأمريكي "برج الجحيم" THE TOWERING INFERNO ، ضمن عروض نادي الإبداع السينمائي، وذلك بمقر المركز وسط الإسكندرية.

تدور أحداث الفيلم حول حريق هائل يحدث في أكبر برج في المدينة يوم افتتاحه بحضور المسئولين والقائمين على إنشائه، وذلك بسبب ماس كهربائي ناتج عن استخدام خامات كهربائية غير صالحة بغرض الاختلاس من المسئول، ويتسبب الحريق في كارثة كبيرة حيث يحاصر المدعوين في أعلى طابق ويحاول رجال الإطفاء إخماد الحريق.

فيلم "برج الجحيم" بطولة بول نيومان، وستيف ماكوين، وسوزان فلانري، وروبرت واجنر، وريتشارد شامبرلين، وسوزان بلانكي، وفريد استير، وفاي دوناوي، إخراج جون جيليرمن، تأليف فرانك روبنسون، وتوماس سكورتيا.

يعقب عرض الفيلم ندوة يديرها الناقد الفني محمد كمال، لمناقشته مع الجمهور.