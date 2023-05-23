روسيا: تزويد الغرب لأوكرانيا بطائرات إف ــ 16 لن يُحدث تغييرا جذريا على الجبهة

أكدت الرئاسة الروسية (الكرملين) أن تزويد الغرب لكييف بالأسلحة، بما في ذلك طائرات "إف -16"، لن يُحدث تغييرا في الوضع بشكل جذري في أوكرانيا.

وقال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحفيين اليوم الثلاثاء: "إن إمداد الغرب بالأسلحة إلى كييف، بما في ذلك طائرات "إف -16"، غير قادر على إحداث تغير في الوضع بشكل جذري".

وأضاف بيسكوف: "أن هذه الدوامة مستمرة بشكل متزايد لتوفير أنواع مختلفة من الأسلحة الأكثر تقدمًا، ومن الواضح أنه تم اتخاذ قرار بتزويد كييف بالطائرات،ولكنها لن تكون قادرة على تغيير الوضع على الجبهة".

وأكد بيسكوف أن تزويد الدول الغربية لأوكرانيا بالأسلحة يعني تورط هذه الدول بشكل متزايد في الصراع.

كانت وسائل إعلام غربية ذكرت في وقت سابق أن وزارة الدفاع الأمريكية لا تعترض على احتمال تزويد أوكرانيا بطائرات "إف-16" من قبل دول أخرى.