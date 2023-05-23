قال هشام كمال، ممثل حزب المؤتمر ورئيس لجنة الصناعة بالحزب، إن الصناعات الصغيرة تمثل 80% من قطاع الصناعة، لكن لا يتم الاهتمام بها، موضحاً أن أي وزير أو مسئول يتولي المسئولية يركز على الصناعات الكبرى فقط والتي لا تمثل سوى 20% من المساهمة في الاقتصاد.

وطالب هشام كمال خلال كلمته بالجلسة الأولى للجنة الاستثمار الخاص «المحلى والأجنبى» بالمحور الاقتصادي في الحوار الوطني، والتي انعقدت تحت عنوان «تحليل مناخ الاستثمار بين الواقع والفرص والتحديات»، اليوم الثلاثاء، بوزارة جديدة للصناعات الصغيرة.

وأوضح كمال أن جهاز المشروعات الصغيرة لن يسد هذه الثغرة، منتقدا تعدد جهات الولاية على الصناعة والتي تصل إلى 17 جهة، مردفا: "الجهات تتناحر على المستثمرين".

وطالب ممثل حزب المؤتمر، بتقنين إجراءات الرقابة على المصانع لأن هناك من يستغل الضبطية القضائية الممنوحة ويقوم بابتزاز المستثمرين، مشددا على أهمية تفعيل الحوافز التي نص عليها القانون وتخفيض قيمة الضرائب التي يتم فرضها على الصناعات الصغيرة.

كما طالب بإعادة النظر في قيمة تسعير الأراضي الصناعية، مؤكدا أن الإجراءات التي تطبق على الأرض والتسهيلات التي تقدم للمستثمرين الحاليين هي من أهم عناصر الجذب للمستثمرين الأجانب.