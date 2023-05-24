قال المحامي أحمد العطار، محامي الفنان الروسي جورجي كوراسوف، إن توقف موقع المصممة غادة والي يثير علامة استفهام كبيرة في هذا التوقيت.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الثلاثاء: «لدينا كل البيانات المطلوبة، عاملين حساب إن الموقع يقع أو يتعنت إنه يقع، لدينا صور من الموقع وفيديوهات تثبت أن الرسومات ضمن أعمالها المنشورة على الموقع الرسمي الخاص بها».



وأشار إلى أن النيابة العامة المسئولة عن عرض الأعمال على لجنة فنية متخصصة؛ لتحديد الموقف القانوني، رافضًا الإفصاح عن أية معلومات بشأن الأمر؛ احترامًا لسرية التحقيقيات.



وأكمل: «كلنا ثقة في النيابة العامة وأنها تعمل على القصة بشكل وافٍ ومحل ثقة للفنان الروسي، وينتهي الأمر بطريقة مُرضية».



وأوضح أن الفنان الروسي تواصل معه في بداية الواقعة شهر يوليو لعام 2022، لافتًا إلى أنه حصل منه على تفويض رسمي؛ الأمر الذي استغرق وقتًا.



ولفت إلى أنهم يطالبون بتطبيق العقوبات في قانون الملكية الفكرية، والذي يقع ضمن اختصاص المحاكم الاقتصادية، مضيفًا: «في غالب الأمر إن شاء الله تعويض مالي، وفي بعض الأحوال تكون العقوبة غلق للمنشأة يتراوح ما بين شهر إلى 3 أشهر».