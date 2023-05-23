خبير في الشئون الروسية: زيلينسكي ينفي سقوط باخموت ولاء لأوروبا

قال الدكتور سمير أيوب، الخبير في الشئون الروسية، من موسكو، إن القوات الروسية تمكنت من السيطرة بشكل تام على مدينة باخموت.

وأضاف في تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية»، مساء الثلاثاء، أن نفي قادة كييف لسقوط مدينة باخموت في أيدي القوات الروسية، يأتي في إطار تقديم الولاء لأوروبا، مشيرًا إلى أن المعارك لا تزال متواصلة.

ولفت إلى تصريحات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في وقت سابق، بأن مدينة باخموت لم تسقط وسوف تقاوم وتهزم روسيا.

وأوضح أن نفي أوكرانيا بعدم سقوط باخموت بعيد عن الواقع، موضحًا أن كل وسائل الإعلام الروسية تصور كامل الأحداث بشكل مباشر، وتنقل مجريات الأوضاع في أنحاء المدينة، ومدى الدمار الذي وقع بها.

وتابع خبير الشئون الروسية، أن القوات الأوكرانية كانت تتخذ الأماكن المدنية دروعًا بشرية لها ومراكز عسكرية، قائلًا إن تعنت الرئيس الأوكراني زيلينسكي، بعدم الانسحاب من باخموت وتوعد روسيا بالهزيمة؛ أدى لمقتل الآلاف من الجيش الأوكراني.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، إن معركة باخموت في شرق أوكرانيا -الأطول في الحرب المستمرة مع أوكرانيا منذ قرابة 15 شهرًا- انتهت بانتصار روسي، متعهدًا بأن «كل من أبلى فيها بلاءً حسنًا سيحصل على جوائز من الدولة».

وهنأ «بوتين»، في بيان نُشر على الموقع الإلكتروني للكرملين، مجموعة فاجنر العسكرية الخاصة والجيش الروسي على ما وصفه بأنه «تحرير» مدينة باخموت، التي تطلق عليها روسيا اسم «أرتيوموفسك» الذي يعود إلى الحقبة السوفيتية.

وكان قائد عسكري أوكراني كبير، قال في وقت سابق، إن قوات بلاده تسيطر على جزء «ضئيل» من مدينة باخموت شرق أوكرانيا، معتبره موطئ قدم كافيا لدخول المدينة المدمرة عندما يتغير الوضع، وفقًا لـ«رويترز».

وفي منشور على «تيليجرام» قال الجنرال أولكسندر سيرسكي، إن قوات كييف تتقدم في ضواحي باخموت وتوشك على «تطويق تكتيكي» للمدينة.