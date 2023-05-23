 التنظيم والإدارة يعلن نتائج تظلمات مسابقة شغل 1000 وظيفة عامل بالأوقاف لعام 2022 - بوابة الشروق
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التنظيم والإدارة يعلن نتائج تظلمات مسابقة شغل 1000 وظيفة عامل بالأوقاف لعام 2022

شريف حربي:
نشر في: الثلاثاء 23 مايو 2023 - 2:37 م | آخر تحديث: الثلاثاء 23 مايو 2023 - 2:37 م
فتح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، باب الاستعلام عن نتيجة التظلمات الخاصة بمسابقة شغل 1000 وظيفة عامل بوزارة الأوقاف لعام 2022.

ونوه الشيخ، في بيان له، بأنه يمكن للراغبين في الاستعلام عن نتيجة التظلم الدخول إلى موقع الوظائف الحكومية التابعة للجهاز https://jobs.caoa.gov.eg/.

يذكر أنه بفتح باب الاستعلام سالف الذكر، يسدل الجهاز الستار عن المسابقة الأولى لشغل 1000 وظيفة إمام، و1000 وظيفة عامل بوزارة الأوقاف والتي أعلن عنها الجهاز في شهر يناير 2022، وذلك بالتوازي مع سير أعمال المسابقة الثانية لشغل 1000 وظيفة إمام، و1000 عامل بالوزارة والتي أعلن عنها الجهاز في يناير 2023، والتي من المقرر أن يعلن خلال شهر يونيو المقبل موعد امتحان المتقدمين الذين أستوفوا شروط خوض المسابقة.

ومن المقرر أيضا أن يعلن الجهاز خلال يناير 2024 عن مسابقة ثالثة لشغل 1000 وظيفة إمام و1000 عامل بوزارة الأوقاف، وذلك تنفيذا لموافقة رئيس الجمهورية على الإعلان عن 3 آلاف وظيفة للأئمة و3 آلاف وظيفة للعمال بوزارة الأوقاف على 3 سنوات بواقع ألف وظيفة للأئمة، وألف وظيفة للعمال عن شهر يناير من كل عام ولمدة 3 أعوام.

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