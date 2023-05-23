قوات أمن الحدود الهندية تعترض خامس طائرة باكستانية بدون طيار خلال 4 أيام

أعلن مسئولون في الهند، اعتراض قوات أمن الحدود خامس طائرة باكستانية بدون طيار خلال الأيام الأربعة الماضية، وذلك بعد دخولها البلاد من على طول الحدود الدولية في منطقة "البنجاب" لمصادرة شحنة مخدرات.

وذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم الثلاثاء، أنه قد تم إسقاط هذه الطائرة في قطاع "أمريتسار"، مشيرة إلى أن قوات أمن الحدود صادرت الطائرة مع حمولة من المخدرات المشتبه بها، وجار فحص الشحنة والتأكد من كميتها ونوعيتها.

يشار إلى أن منطقة "البنجاب" تشترك في جبهة طولها أكثر من 500 كيلومتر مع باكستان تحت حراسة قوات أمن الحدود وقد أصبحت الطائرات بدون طيار والمركبات الجوية غير المأهولة التي تحلق من باكستان إلى الهند محملة بالمخدرات والأسلحة وحمولات الذخيرة مصدر قلق لوكالات الأمن خلال السنوات الأربعة الماضية.