زيادة سعر الفائدة في إسرائيل للمرة العاشرة على التوالي

قرر البنك المركزي الإسرائيلي اليوم الاثنين، زيادة سعر الفائدة الرئيسية للمرة العاشرة على التوالي، دون أي إشارة إلى اعتزامه وقف تشديد السياسة النقدية قريبا، في ظل ارتفاع معدل التضخم لأعلى مستوياته منذ 2006.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن زيادة سعر الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس إلى 75ر4% جاءت متفقة مع توقعات المحللين الذين استطلعت رأيهم، مشيرة إلى أن الزيادة الجديدة هي الثانية على التوالي بمقدار 25 نقطة أساس بعد سلسلة زيادات بنسب أعلى منذ نيسان/أبريل 2022 عندما كانت الفائدة صفر في المئة.

وفي بيان نشر اليوم الاثنين ،قال البنك إن "مسار الفائدة سيتحدد فقط، وفق لبيانات النشاط الاقتصادي وتطورات التضخم"، وهي نفس المفردات التي استخدمها في وصف خطط سياسته النقدية في الشهر الماضي.

وبعد قرار زيادة الفائدة واصل الشيقل الإسرائيلي تراجعه، حيث انخفضت قيمته بنسبة 5ر0% أمم الدولار في تعاملات مساء اليوم بتل أبيب.