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وزير العدل يلتقي مجلس نقابة محامي شمال سيناء

مصطفى المنشاوي
نشر في: الثلاثاء 23 مايو 2023 - 8:46 م | آخر تحديث: الثلاثاء 23 مايو 2023 - 8:46 م
التقى المستشار عمر مروان وزير العدل بديوان عام الوزارة، ممدوح العبادي نقيب محامين شمال سيناء وأعضاء مجلس النقابة بحضور مساعدي وزير العدل للتفتيش القضائي وابنية المحاكم والخبراء والطب الشرعي.

وفى مستهل اللقاء، رحب وزير العدل بالحضور، مؤكداً اعتزازه بشمال سيناء كبقعة غالية من تراب الوطن ارتوت بدماء خيرة رجال القوات المسلحة والشرطة والقضاء، وهنأهم بعودة الحياة إلى طبيعتها بشمال سيناء وانتظام العمل بمحكمة شمال سيناء الابتدائية وعودة انعقاد الجلسات الجزئية والكلية والنيابة العامة إلى مقر المحكمة بالعريش، وذلك تنفيذاً لتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

من جانبهم، تقدم مجلس نقابة المحامين بشمال سيناء بالشكر والتقدير، مُعربين عن سعادتهم بقرار عودة العمل إلى محكمة شمال سيناء الابتدائية.

وفي ختام اللقاء، أهدى نقيب محامين شمال سيناء إلى وزير العدل درع نقابة محامين شمال سيناء.

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