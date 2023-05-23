 مديرية الشباب بالجيزة تنفذ فعاليات التدريب الأسبوعي لمشروع الرواد - بوابة الشروق
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مديرية الشباب بالجيزة تنفذ فعاليات التدريب الأسبوعي لمشروع الرواد

يارا صابر
نشر في: الثلاثاء 23 مايو 2023 - 9:59 م | آخر تحديث: الثلاثاء 23 مايو 2023 - 10:00 م

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، تنفيذ فعاليات التدريب الأسبوعي لمشروع الرواد بمركز شباب الكوم الأخضر التابع لإدارة شباب العمرانية.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وأوضحت المديرية، أن المشروع يهدف إلى زيادة قاعدة الممارسة الرياضية وجعل الرياضة اسلوب حياة لكل الأفراد حيث يستهدف كبار السن ما فوق 40 عام لممارسة الأنشطة الرياضية في مراكز الشباب بصورة منتظمة بهدف الحفاظ على الصحة واللياقة البدنية من خلال ممارسة ألعاب (خماسي كرة القدم - تنس الطاولة- الشطرنج - الكرة الطائرة).


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