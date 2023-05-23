أسعار النفط تسترد خسائرها المبكرة وتنهي التعاملات على ارتفاع

استردت أسعار العقود الآجلة للنفط خسائرها المبكرة في تعاملات اليوم الاثنين، لتنهي التعاملات على ارتفاع بعد يومين من التراجع، بفضل الآمال في التوصل إلى حل لأزمة سقف الدين في الولايات لمتحدة.

وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي بمقدر 44ر0 دولار أي بنسبة 6ر0% إلى 99ر71 دولار للبرميل تسليم يونيو الماضي، بعد تراجعه بنسبة 2ر1% إلى 68ر70 دولار للبرميل في بداية التعاملات. كما ارتفع سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي بمقدار 41ر0 دولار أي بنسبة 5ر0% إلى 99ر75 دولار للبرميل تسليم يوليو المقبل، بعد تراجعه بنسبة 1ر1% إلى 72ر74 دولار للبرميل في وقت سابق من اليوم.

يأتي ذلك في حين أعرب رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفين ماكارثي عن تفاؤله بالتوصل إلى اتفاق مع الرئيس جو بايدن بشأن سقف الدين العام البالغ 4ر31 تريليون دولار بعد استئناف المحادثات بين الإدارة الأمريكية والجمهوريين. وقال ماكارثي "فرقنا تجري محادثات اليوم واتفقنا على عقد اجتماع غداً... وإذا سُئلت هل الموقف الآن أفضل من ذي قبل أقول نعم".

في المقابل حذرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين في وقت سابق من أن الولايات المتحدة قد تتخلف عن سداد التزاماتها اعتبارا من منتصف الشهر المقبل، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق لرفع سقف الدين العام.