فترة معايشة لطلال البلوشي مدرب الشمال القطري مع نادي الشباب السعودي

انتظم طلال البلوشي المدرب المساعد لنادي الشمال القطري في فترة معايشة مع نادي الشباب السعودي، لمدة خمسة أيام ، وذلك من أجل حضور التدريبات ومعايشة الفريق وتحقيق أكبر قدر من الاستفادة والمكاسب الفنية والخبرات التدريبية.

ومن المقرر أن يحضر طلال البلوشي مباراة النصر والشباب في الدوري السعودي التي ستقام في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.

وأكد طلال البلوشي في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لنادي الشمال على أهمية فترات التعايش التي يقوم بها من حين لآخر من أجل اكتساب المزيد من الخبرات في عالم التدريب والاحتكاك بالمدارس التدريبية المختلفة.

ووجه طلال الشكر لكل من خالد البلطان رئيس نادي الشباب السعودي، وطلال آل شيخ المدير التنفيذي بنادي الشباب، وذلك على حسن الضيافة وحفاوة الاستقبال داخل النادي السعودي الشقيق.

تجدر الإشارة إلى أن طلال البلوشي قام من قبل في فترة معايشة مع فريق فياريال الإسباني خلال معسكره بالدوحة، لمدة 11 يوما بترشيح من الاتحاد القطري لكرة القدم ولجنة التدريب والتطوير بالاتحاد.