محافظ أسوان: قوافل غذائية وعلاجية للوافدين من السودان

وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، مسئولي التموين بقيادة المهندس خالد أبو القاسم، بالتنسيق مع الشركة المصرية لتجارة الجملة، برئاسة عصام نحمده والتابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، بتنظيم القوافل التموينية الغذائية لمواقع تواجد الإخوة السودانيين بحي الصداقة الجديدة، والصداقة القديمة، وبمركزي دراو وإدفو على مدار الأسبوع، بإشراف من الدكتورة غادة أبو زيد نائبة المحافظ.



وجرى دعم هذه القوافل بالسلع الغذائية والاستهلاكية بأسعار مخفضة؛ للمساهمة في توفيرها للوافدين، وتلبية احتياجاتهم من السلع المختلفة.



وتابع المحافظ، أن منظمات ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والقطاع الخاص، تواصل تجهيز الوجبات الساخنة والجافة داخل المطبخ الدائم بالموقف البري الدولي بكركر، وتقديم الدعم النفسي على المعابر البرية في أرقين وقسطل.



وأشار إلى أنه بالتوازي مع ذلك جرى تنظيم قافلة طبية بمستشفى دراو المركزي، واستهدفت إجراء الكشف الطبي والعلاجي المجاني لحوالي 3 آلاف مريض على أيدي 33 طبيبا في التخصصات العلاجية المختلفة.



وكلف المحافظ، مسئولي الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة المهندس سيد مدني، باستكمال أعمال الصيانة لأعمدة الإنارة بشوارع قرى وادي كركر، وخاصة قرى "3 و4 و5"؛ لتسهيل حركة المترددين على هذه القرى.