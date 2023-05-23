سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت النائبة رقية الهلالي عضوة مجلس النواب، إن الاستثمار المحلي أساس للتنمية الاقتصادية، بينما الاستثمار الأجنبي هو المحرك لها.

وأضافت خلال جلسة تحليل مناخ الاستثمار المحلي والأجنبي بين الواقع والفرص والتحديات، ضمن جلسات لجنة الاستثمار الخاص بالحوار الوطني، اليوم الثلاثاء، أنّه يجب الاهتمام بإنشاء المجمعات الزراعية والصناعية المتكاملة التي تبرز هوية المحافظات لتحفيز الاستثمار المحلي.

ودعت إلى إصدار منصة رقمية لتأسيس الشركات لتفادي المعوقات التي تواجه المتسثمرين، مشددة أيضا على أهمية الاهتمام بالاقتصاد الأخضر والتمويل المستدام.

وأكّدت ضرورة مساعدة المستثمر الصغير ودعمه في سوق العمل، لكون هذا المستثمر محورا أساسيا لتحقيق التنمية الاقتصاد.

وشددت على ضرورة أن يكون تخارج الدولة من المشروعات بشكل منظم وليس بالضرورة أن يكون كاملا، مع ضرورة التزام الدولة بتحقيق الحياد التنافسي، مع حوكمة تواصل الدولة مع الاقتصادات والمستثمرين الأجانب.