رئيس اتحاد المصريين بالسعودية: هناك ملتقى استثماري بعد الانتهاء من الحوار الوطني

قال عادل حنفي نائب رئيس اتحاد المصريين بالمملكة العربية السعودية، إن أعداد المصريين في المملكة باتت تقترب من 12 مليون مصري، تجاوزت تحويلاتهم ما يقرب من 31 مليار دولار.

وطالب حنفي، خلال كلمته بالجلسة الأولى للجنة الاستثمار الخاص «المحلى والأجنبى» بالمحور الاقتصادي في الحوار الوطني، والتي انعقدت تحت عنوان «تحليل مناخ الاستثمار بين الواقع والفرص والتحديات»، اليوم الثلاثاء، بالعمل على إنشاء شركة مصرية مساهمة لوقف التحويلات الخارجية التي تتم بطرق غير شرعية.

وذكر أن الجميع في الخارج خاصة في دول الخليج أثنى على ما وصلت إليه مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي من تطور ملحوظ في البنية التحتية والتطور الأمني الذي يسهل كثيرا عملية الاستثمار الأجنبي.

وأوضح أن الدولة لديها بعض المعوقات منها تقليص إجراءات التراخيص أو ما يسمى بسياسة الشباك الواحد التي تحتاج لحل جذري، وطول مدة الفترات للحصول على الموافقات الأمنية - مشكلة في هيئة الشراء الموحد للدواء - والتي تصل إلى 9 أشهر.

وشدد حنفي، على ضرورة تثبيت القرارات، لأن المستثمر يطلق خطة وفقا لقرارات صدرت في وقت معين، وتفعيل ذلك سيكون له أثر ومردود إيجابي كبير على الاستثمار في مصر، مطالبا بتفعيل الامتيازات الجمركية للشركات، ذاكرا أنه بعد الانتهاء من الحوار الوطني سيكون هناك ملتقى استثماري يجمع الجميع من مختلف البلدان.