المنيا: توريد 309 آلاف طن قمح إلى الشون والصوامع

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أكد الدكتور محمد أبوزيد نائب محافظ المنيا، أن شون وصوامع المحافظة استقبلت 309 آلاف طن و657 كيلو من محصول القمح لموسم حصاد 2023، بـ42 موقعا تخزينيا.

ووجه بالاستمرار في اتخاذ التدابير اللازمة؛ لتسهيل أعمال التوريد على المزارعين، وتذليل العقبات في سهولة ويسر، وفقًا للقواعد والاشتراطات المنظمة لذلك.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، أن إجمالي المساحة المزروعة تبلغ 243 ألف فدان.

وأشار إلى تشكيل لجان متخصصة من التموين والجهات المختصة؛ لتحديد نوعية الأقماح الموردة لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم.

وكشف عن مواصلة مراكز المحافظة، بالتعاون مع مديرية التموين والجهات المعنية، الحملات الرقابية لمتابعة أعمال توريد القمح؛ للتأكد من توريده بالجهات الحكومية.

وأسفرت الحملات عن ضبط بعض السيارات المحملة بكميات من محصول القمح؛ بهدف الاحتكار.

وتم التحفظ على الكميات المضبوطة وإرسالها إلى الشون الحكومية والصوامع المخصصة لتخزين المحصول، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات، حرصا على تحقيق الصالح العام لجميع فئات المواطنين.