ندوة تثقيفية للشباب والرياضة بالأقصر عن مواجهة الإرهاب الفكري

نفذت مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، ندوة تثقيفية عن مواجهة الإرهاب الفكري وأثره على الأمن القومي بمركز شباب المحاميد بحري، وذلك بحضور أعضاء النادي الثقافي بالمركز.

وقالت المديرية، إن الهدف من الندوة هو التأكيد على تكاتف مؤسسات الدولة والمجتمع المدني في مواجهة الإرهاب ومحاربة الأفكار الظلامية من خلال عمل ندوات التوعية بحضور أئمة الأزهر أصحاب الفكر الوسطي المستنير.

وأضافت المديرية، أن الدورة استهدفت أيضًا الإشارة إلى دور رجال الدين في التوعية اللازمة لتصحيح المفاهيم وفتح باب الحوار أمام الشباب وحثهم على التصدي للأفكار المخربة والهدامة والتي ينبذها الدين الإسلامي ولا يحث عليها أو على العنف والقتل المصاحب لها بل يحث على التسامح والمحبة.