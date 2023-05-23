وزير الداخلية السعودي يبحث مع نظيره الروسي التعاون الأمني بين البلدين

عقد وزير الداخلية السعودي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز ، اليوم الثلاثاء، جلسة مباحثات رسمية مع وزير الداخلية الروسي الفريق أول فلاديمير كولوكولتسيف، وذلك بديوان وزارة الداخلية في الرياض تركزت على التعاون الأمني بين الرياض وموسكو.

وذكرت وكالة الانباء السعودية"واس" اليوم أن وزير الداخلية السعودي بحث مع نظيره الروسي "سبل تعزيز مسارات التعاون الأمني بين وزارتي الداخلية في البلدين، إلى جانب بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك".

حضر جلسة المباحثات من الجانب السعودي نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، ووكيل وزارة الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية محمد بن مهنا المهنا، ومدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، فيما حضره من الجانب الروسي، سفير روسيا لدى المملكة سيرجي كوزولوف والوفد المرافق لوزير الداخلية الروسي.

ووصل وزير الداخلية الروسي إلى الرياض مساء الاثنين ، وكان في استقباله لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية السعودي.