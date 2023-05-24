الفنان الروسي جورجي كوراسوف: قد أتعاون مع المصممين المصريين إذا اهتموا بحماية الملكية الفكرية

قال الفنان الروسي جورجي كوراسوف، إن السفر إلى مصر كان حلمًا كبيرًا بالنسبة له، مشيرًا إلى أن الأمر مستبعد في الوقت الحالي؛ بسبب المشكلات الصحية لزوجته وجولاته في الولايات المتحدة، وظروف الحرب في روسيا.



وأضاف خلال لقاء لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الثلاثاء: «أعلم كل أوجه الحضارة المصرية، وفي فترة السبعينيات كان المتحف المصري يزخر بالمعالم الفنية الكبيرة المصرية».



وعن قبوله إعادة نشر اللوحات بتوقيعه في مترو الأنفاق لو طلب منه الأمر، عقب: «من الممكن أن أعمل مع المصممين المصريين إذا ما أراد أحد ذلك، يمكن التواصل معهم لو اهتموا بلوحاتي وحماية الملكية الفكرية، لكنني لم أفكر في الأمر حتى الآن».



ونفى وجود خبرة له في التعامل مع مصممي الجرافيك، مضيفًا: «أنا فنان تشكيلي ورسام للوحات الزيتية، والمصممون ينظرون إلى الرسم كموضة قديمة».