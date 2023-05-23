عضو بمجلس الاحتياط الاتحادي يتوقع استمرار الفائدة المرتفعة في أمريكا لفترة أطول

قال نيل كاشكاري رئيس بنك احتياط مينابولس الاتحادي وعضو مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي، إن صناع السياسة النقدية في المجلس قد يضطرون لإبقاء أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول إذا استمر التضخم المرتفع، مما يسبب المزيد من الضغوط على القطاع المصرفي.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن كاشكاري قوله في مقابلة مع شبكة سي.إن.إن التلفزيونية الأمريكية: "إذا ظل التضخم مرتفعا، وإذا أصبح أكثر رسوخا مما نرى، سيكون علينا الإبقاء على الفائدة المرتفعة لفترة أطول، وهذا سيزيد الضغوط على القطاع المصرفي".



وأضاف كاشكاري أنه إذا أبقى مجلس الاحتياط على أسعار الفائدة الحالية خلال اجتماعه المقرر يومي 13 و14 يونيو المقبل، فقد يضطر لزيادتها في اجتماعاته اللاحقة، في ضوء قوة البيانات الاقتصادية المقبلة.



يذكر أن مجلس الاحتياط الأمريكي رفع أسعار الفائدة الرئيسية بوتيرة سريعة خلال الـ 14 شهرا الماضي لتصل إلى ما بين 5 و25ر5% لكبح جماح التضخم الذي وصل إلى أعلى مستوياته منذ أكثر من 4 عقود.