أشتية لوزير ألماني: إسرائيل تعمل على إعادة احتلال الضفة الغربية

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية اليوم الثلاثاء، إن الاحتلال الإسرائيلي "تستهدف بإجراءاتها إعادة احتلال" الضفة الغربية عبر المزيد من الاستيلاء على الأراضي لصالح التوسع الاستيطاني.



واتهم أشتية، في بيان عقب استقباله في مدينة رام الله، وزير الدولة الألماني توبياس ليندنر، إسرائيل بممارسة "التهجير القسري لأبناء الشعب الفلسطيني من المناطق المصنفة "ج" (تشكل ثلثي مساحة الضفة الغربية)، والبدء بتطبيق قانون إلغاء فك الارتباط عن مستوطنات شمال الضفة".



وطالب أشتية ألمانيا والمجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي من أجل "وقف كل إجراءاتها الأحادية وعلى رأسها التوسع الاستيطاني والاقتحامات للمناطق الفلسطينية وعمليات القتل والاعتقال لأبناء شعبنا، ووقف كل الاقتطاعات من أموالنا والإفراج عن الأموال المحتجزة".



كما جدد مطالبته بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي للالتزام بالاتفاقيات الموقّعة معها، بما فيها إجراء الانتخابات في كل الأراضي الفلسطينية وعلى رأسها القدس، وضمان مشاركة الفلسطينيين فيها ترشحا وانتخابا.



وطالب كذلك بإفراج إسرائيل عن جثامين القتلى الفلسطينيين المحتجزة و"شهداء مقابر الأرقام"، ووقف هدم المنشآت والمنازل والمدارس في المناطق المسماة "ج" والتي جزء منها ممول من الدول المانحة.



وثمن رئيس الوزراء الفلسطيني الدعم الألماني الثابت والمستمر لفلسطين، مؤكدا "أهمية تعزيز أوجه التعاون الثنائي والمشترك ما بين البلدين على الأصعدة كافة".



وفي وقت سابق اليوم أعلنت الحكومة الفلسطينية، أن ألمانيا تعهدت بمساعدات بقيمة 125 مليون يورو للسلطة الفلسطينية للعامين القادمين.



وذكر بيان حكومي أن وفدين فلسطيني وألماني وقعا بروتوكول التعاون، عقب اختتام المشاورات السنوية بين الطرفين، والتي تهدف لاستعراض ومناقشة البرامج والمشاريع التنموية للعامين 2024-2023 في برلين.



وبحسب البيان، تعهدت الحكومة الألمانية خلال المشاورات بمبلغ 125 مليون يورو للعامين القادمين لدعم مجموعة من المشاريع الحيوية في فلسطين في قطاعات المياه والصرف الصحي، والحكم المحلي، والتشغيل.



وكذلك مجالات التعليم والتدريب المهني والتقني، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وغيرها من المشاريع الحيوية في كل من الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية.



وتعد ألمانيا ثالث أكبر مانح للشعب الفلسطيني بعد الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حيث تقدم إضافة إلى الدعم التنموي أكثر من 180 مليون يورو سنويا لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، ودعم مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والاحتياجات الطارئة.