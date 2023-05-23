التعليم: سن التقديم للطفل برياض الأطفال بالمدارس الرسمية لا يقل عن 4 سنوات

قالت وزارة التربية والتعليم إن التقدم لمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية والرسمية للغات للعام الدراسي المقبل يبدأ من 1 يونيو وحتى 30 يونيو المقبل عبر بوابة مركز المعلومات بوزارة التربية والتعليم، مؤكدة أن سن التقديم للطفل لا يقل عن 4 سنوات.

وأضافت الوزارة، في خطاب رسمي للمديريات التعليمية، إنه يتم تنسيق الطلاب عن طريق المديريات التعليمية بكل محافظة طبقا للكثافة بها وظروفها ووفقا للقرار الوزاري رقم 154 بتاريخ 6 يوليو 1989 بشأن الالتحاق بمدارس وزارة التربية والتعليم، وفور القبول المبدئي لملف الطالب بالمدارس يتاح بيانات الطفل لجميع منافذ الدفع لسداد المصروفات الدراسية.

ويمكن لولي الأمر متابعة نتيجة القبول المبدئي من خلال نفس موقع التقديم الإلكتروني، وعقب الإعلان يمكن لولي الأمر التوجه للمدرسة لتسليم الملف الورقي الخاص بالطالب المقبول ومتابعة موقف تسليم الملف بالمدرسة.

ووجهت الوزارة المديريات والادارات التعليمية انه بعد انتهاء فترة التقديم المخصصة لأولياء الأمور تقوم الادارة العامة لقواعد البيانات المركزية بتسليم المديريات التعليمية نسخة من قاعدة بيانات الطلاب المتقدمين بكل مديرية للقيام بالإجراءات اللازمة لتنسيق الطلاب وقبولهم بالمدارس، على أن تقوم المديريات التعليمية بإرسال نتيجة القبول للطلاب فور الانتهاء منها.