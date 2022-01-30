قال علاء عبد العال مدرب الداخلية، إن فريقه استغل طريقة لعب أوسوريو مدرب الزمالك أفضل استغلال.
وأضاف علاء عبد العال في تصريحات تليفزيونية: "استغلينا طريقة لعب أوسوريو مع الزمالك أفضل استغلال، وطبقنا ما قمنا به في التدريبات هجوميا ودفاعيا بالشكل الأمثل أمام الزمالك".
وأضاف: "كان في مساحات كبيرة جدا في دفاعات الزمالك، والشوط الأول كان لينا فرص كتيرة جدا، والهدف اللي دخل فينا جه نتيجة سذاجة في التعامل مننا".
وعن صراع الهبوط قال: "صعب جدا، والفرق المتنافسة معنا، تزيد من صعوبة الأمر، ولدينا 4 مواجهات مع فرق تُنافسنا بشكل مباشر".