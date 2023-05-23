قالت الفنانة عارفة عبد الرسول، إنها لم تعش طفولتها لأنها كانت تساعد والدها في محل «البقالة»، ومع ذلك لم تشعر بالتعاسة، معلقة: «كنت فرحانة بشغلي في البقالة مع والدي ومكنتش حاسة أن أبويا قاسي وكنا بنقسم شغلنا شيفتات».

وأضافت خلال حوارها في برنامج «واحد من الناس»، تقديم الإعلامي عمرو الليثي، والمذاع على قناة «الحياة»، مساء الإثنين: «والدي كان بيثق فيا، وأصعب موسم كان في رمضان كنت بروح أطحن شوال سكر وبفديه بحياتي لاحسن يتبل، ووقتها كنت بحس أني بعمل دور وطني»-بحسب وصفها.

وتابعت أنها التحقت بكلية الفنون الجميلة، عن طريق الصدفة بعد طلب إحدى زميلاتها أن تدخل معها امتحان القدرات وبالفعل، تقدمت للامتحان وفوجئت عند استلامها الشهادة بختم قبولها، وعدم تجاوز زميلتها الامتحان رغم رسمها كل لوحات وسائل الإيضاح بالمدرسة.

وأكدت أنها شعرت بالخوف من كتابة كلية اللغة العربية في أول الرغبات، لأن معظم عائلتها يدرسون في الطب والهندسة ومن أوائل الثانوية العامة، مما دفعها للتقدم إلى كلية الفنون الجميلة لتحمل لقب فنانة .

وذكرت أن أول مشروع لها بالكلية حصل على 100 من مائة، وعُلق بالمركز الثقافي الألماني، معلقة: «كنت بروح أقف جمب مشروعي وأي سياح يجوا يتفرجوا كننت بقولهم ده مشروعي أنا».

وشاركت الفنانة عارفة عبد الرسول، في السباق الرمضاني الماضي، من خلال مسلسل الأجهر، ومسلسل بابا المجال، بالإضافة إلى مشاركتها في مسلسل بالطو الذي عُرض على منصة «واتش إت»، في شهر فبراير الماضي.