رئيس بوينج يحذر من استمرار أزمة نقص الإمدادات لفترة طويلة للغاية

حذرت شركة صناعة الطائرات الأمريكية بوينج من استمرار أزمة نقص المكونات ومستلزمات الإنتاج لأكثر من خمس سنوات مما يؤجل تسليم الطائرات لشركات الطيران، ويعرقل تعافي صناعة الطائرات من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال ديف كالهون الرئيس التنفيذي للشركة خلال مشاركته في حلقة نقاشية إلى جانب أكبر الباكر الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية في منتدى قطر الاقتصادي بالدوحة اليوم الثلاثاء: "استطيع رؤية استمرار أزمة نقص الإمدادات لفترة طويلة للغاية.. لدينا طلبيات متراكمة تمتد ما بين 5 و6 سنوات، فإذا كانت هذه التراكمات ستشير إلى نقص الإمدادات بهذا القدر، فهذا يعني أن النقص أكبر من ذلك".

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن شركات صناعة الطائرات تكافح لزيادة الإنتاج في وقت تسعى فيه شركات الطيران للحصول على طائرات جديدة لتلبية الطلب المتزايد على السفر الجوي.

في الوقت نفسه، يقيد نقص المكونات إنتاج الطائرات، في حين تكافح بوينج ومنافستها الأوروبية أيرباص لزيادة الإنتاج.

وقال كالهون إنه بعد استعادة صناعة الطائرات ما يسمى بالاستقرار، وهو ما يمكن أن يحدث خلال عام ونصف العام، يمكنها زيادة الإنتاج.