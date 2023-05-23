عارفة عبد الرسول: تجربتي في إعلان الراب جت بالصدفة

قالت الفنانة عارفة عبد الرسول، إن تجربتها السينمائية لا يوجد بها زخم كبير، مؤكدة أن دورها الوحيد الذي أشبعها كممثلة هو فيلم «عيار ناري»، من إخراج كريم الشناوي، الذي قدمها كبطلة.

وأضافت خلال حوارها ببرنامج «واحد من الناس»، تقديم الإعلامي عمرو الليثي، والمذاع على قناة «الحياة»، مساء الإثنين، أن الدور كان صعبًا بالنسبة لها، وتجسد فيه أم شهيد، ونجلها ليس شهيدًا ولكنه أصيب ودخل المستشفى مع مجموعة شهداء بالصدفة وتم حسابه معهم، ولا تريد الذهاب لتكريمها مع أمهات الشهداء لأن ضميرها يؤرقها.

وعن تجربتها في غناء الراب بأحد الإعلانات ، أكدت أنها جاءت بالصدفة، بعد طلبها للمشاركة في الإعلان ووافقت، ثم فوجئت بإرسال أغاني بصوت أحد الشباب من مغنين الراب على «واتس أب»، وأعجبت بها، لافتة إلى أنهم طلبوا منها الغناء ولم تكن تتوقع هذا الأمر.

وتابعت بأنها ذهبت لتسجيل أغنية الإعلان، معلقة: «أنا معاكم نفع نفع، لو منفعش كده خلوا الشاب ده يغني وأنا أعمل اي حاجة ليبسنج، وغنيت فاتبسطوا، رحنا نصور لقيتهم جايبنى مدربة رقص، فقلت لأ، قالولي ده هما حركتين تلاتة وعملتهم وقد كان»-على حد تعبيرها.

وشاركت الفنانة عارفة عبد الرسول، في السباق الرمضاني الماضي، من خلال مسلسل الأجهر، ومسلسل بابا المجال، بالإضافة إلى مشاركتها في مسلسل بالطو الذي عُرض على منصة «واتش إت»، في شهر فبراير الماضي.