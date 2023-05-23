الجمارك: السبائك الخام التي لم يدخل عليها عمليات تصنيعية مستثناة من ضريبة القيمة المضافة

قال الشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، إن البلاد ترحب بأي ذهب يحضره المصريون من الخارج، لافتًا إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارًا بإعفاء الذهب من الضريبة الجمركية ورسوم الدمغة والموازين، لمدة 6 أشهر؛ بسبب الضبطيات الكبيرة للذهب مع القادمين من خارج البلاد.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الاثنين، أن الذهب معفي من الضريبة الجمركية ورسوم الدمغة والموازين أيا كانت الكمية، موضحًا أن صاحبه يدفع فقط ضريبة قيمة مضافة بنسبة 14% على قيمة المصنعية فقط.

وذكر أن «قيمة المصنعية للجرام 80 جنيها، وتصل في بعض المصنعيات إلى 60 و40 جنيهًا»، مؤكدًا أنها «مبالغ بسيطة وضئيلة جدًا».

وأشار إلى أن السبائك الخام التي لم يدخل عليها عمليات تصنيعية مستثناة من ضريبة القيمة المضافة، مناشدًا المواطنين الإفصاح عن كميات الذهب التي يحملونها أمام مأمور الضرائب.

وأكمل: «لو شايله في الشنطة أو في جيوبه يقر؛ لعدم تحرير محضر بحقه، ويدفع المبالغ البسيطة المفروضة عليه، الذهب وسيلة استثمار آمنة تحتاجه الدولة، ويزيد من الاحتياطي النقدي الموجود في مصر».

ونفى حاجة المواطن لإحضار فاتورة شراء الذهب، وإنما الإعلان فقط عن وزن القطع لغرض إحصائي، مضيفًا أنه يدفع قيمة الضريبة المضافة للمأمور في مكانه.