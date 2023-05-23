السعودية تعدم مواطنا تخابر مع دولة معادية لتنفيذ مخطط إرهابي

نفذت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، حكم الإعدام بحق مواطن أقدم على التخابر مع دولة معادية، وتدرب على استخدام السلاح والإعداد لهجمات ضدها.

وذكرت وزارة الداخلية السعودية في بيان، نقلته وكالة «سبوتنيك»، أنه تم تنفيذ الحكم في المنطقة الشرقية بحق الجاني «أحمد بن علي بن معتوق آل بدر، سعودي الجنسية».

وأوضح البيان أنه أقدم «على التخابر مع دولة معادية، والخروج من المملكة بطريقة غير مشروعة، والالتحاق بأحد معسكرات تلك الدولة، والتدرب على الأسلحة والقنابل، والعودة للمملكة وتستره على من قام بتهريبه ورفقائه لتلقي التدريبات العسكرية، وحيازة السلاح، وتهريبه لسلاح آخر لتنفيذ مخططه الإرهابي للإخلال بأمن المملكة».

وأضاف: «أسفر التحقيق معه عن اتهامه بما نسب إليه، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية المتخصصة، وصدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، ولأن ما قام به فعل محرم وضرب من ضروب الإفساد في الأرض، فقد تم الحكم عليه بقتله تعزيرا».

وأكد البيان أن «الحكم أيد من محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور».