هازارد يرفض الانتقال إلى الدوري السعودي

رفض اللاعب البلجيكي إيدين هازارد جناح ريال مدريد عرضًا من فريق الهلال السعودي، بهدف الحصول على خدماته خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان الفريق السعودي قد قدم عرضًا للوس بلانكوس من أجل استقطاب اللاعب البلجيكي، وعلى الرغم من موافقة ريال مدريد، إلا أن هازارد قد رفض فكرة الرحيل.

ويرغب هازارد في الوفاء بتعاقده الحالي مع ريال مدريد، على الرغم من كونه غير مرحب به في تشكيل المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي بعد تراجع مستواه في السنوات الأخيرة.

ومع ذلك أشار موقع " فوت ميركاتو" إلى أن الهلال قد وضع البلجيكي ضمن كوكبة النجوم التي يرغب في الحصول عليها في الموسم القادم، على الرغم من رغبته في البقاء مع ريال مدريد.

ويرتبط هازارد بعقد مع ريال مدريد سينتهي مع نهاية صيف عام 2024.