دعم أوكرانيا يتصدر أجندة اجتماع وزراء الدفاع الأوروبيين

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يجتمع مجلس الشؤون الخارجية الأوروبية في تشكيلته الدفاعية، اليوم الثلاثاء، برئاسة الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل.

وحسب المفوضية الأوروبية، فإن بند المناقشة الرئيسي لوزراء الدفاع الأوروبيين هو دعم الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا.

وذكرت وكالة أنباء إيطاليا "آكي" أن اجتماعات وزراء الدفاع ستتطرق إلى مهام وعمليات الاتحاد الأوروبي بما في ذلك أنشطة السياسة الخارجية والأمنية المشتركة (CFSP)، وسياسة الأمن والدفاع المشتركة (CSDP) في إفريقيا، وقدرة الانتشار السريع الأوروبية وبرنامج التعاون المنظم الدائم (بيسكو).