ليفاندوفسكي أساسيا في تشكيل برشلونة لمواجهة بلد الوليد

أعلن تشافي هيرناديز المدير الفني لفريق برشلونة، التشكيل الذي سيخوض مواجهة بلد الوليد مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ 35 من الدوري الإسباني «الليجا».

ويستضيف فريق بلد الوليد نظيره برشلونة على ملعب نويفو خوسيه، في الحادية عشرة من مساء اليوم الثلاثاء، في إطار منافسات مسابقة الدوري الإسباني.

وجاء تشكيل برشلونة لمواجهة اليوم كما يلي:

حراسة المرمى: تير شتيجن.

الدفاع: أليخاندرو بالدي – إريك جارسيا – أندرياس كريستنسن – ماركوس ألونسو

خط الوسط: سيرجيس روبيرتو – بابلو توري – فرينكي دي يونج.

الهجوم: رافينيا – ليفاندوفسكي – جافي.