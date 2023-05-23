استمرار القتال في السودان رغم إقرار الهدنة

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تواصل القتال في السودان مساء أمس الاثنين بين الجيش وقوات الدعم السريع، رغم تجديد الهدنة بين الطرفين.

وقال صحفي محلي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا)، إن قوات الدعم السريع شنت هجوما استهدفتبه قاعدة جوية عسكرية شمال العاصمة الخرطوم بعد فترة قصيرة من بدء سريان الهدنة.

ووفقا لتقارير إعلامية، وقعت هجمات جوية وأخرى بالمدفعية خلال الليل، في العاصمة وحولها. وبدا الوضع هادئا في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.

ووقع الجيش السوداني وقوات الدعم السريع خلال محادثات في جدة بالسعودية، يوم السبت الماضي، اتفاق هدنة إنسانية يستمر سبعة أيام، يدخل حيز التنفيذ بعد 48 ساعة من التوقيع. وقد بدأت الهدنة بالفعل الساعة التاسعة وخمسة وأربعين دقيقة بالتوقيت المحلي (1945 بتوقيت جرينتش) أمس الاثنين.