تعقد الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، يوم غدٍ الأربعاء، في مقرها بجدة، وبدعوة من دولة فلسطين والمملكة الأردنية الهاشمية، الاجتماع الطارئ للجنة التنفيذية مفتوحة العضوية على مستوى المندوبين لبحث الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على المسجد الأقصى المبارك.

ويخاطب الأمين العام للمنظمة حسين إبراهيم طه، حسبما ذكرت المنظمة في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، الاجتماع ليطلعه على التطورات الخطرة التي يتعرض لها المسجد الأقصى المبارك، ومدينة القدس الشريف، بالإضافة إلى استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الأرض الفلسطينية المحتلة.