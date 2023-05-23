ألمانيا تتعهد بمساعدات بقيمة 125 مليون يورو للسلطة الفلسطينية العامين المقبلين

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أعلنت الحكومة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن ألمانيا تعهدت بمساعدات بقيمة 125 مليون يورو للسلطة الفلسطينية للعامين القادمين.

وذكر بيان حكومي أن وفدين فلسطيني وألماني وقعا بروتوكول التعاون، عقب اختتام المشاورات السنوية بين الطرفين، والتي تهدف لاستعراض ومناقشة البرامج والمشاريع التنموية للعامين 2024-2023 في برلين.

وبحسب البيان تعهدت الحكومة الألمانية خلال المشاورات بمبلغ 125 مليون يورو للعامين القادمين لدعم مجموعة من المشاريع الحيوية في فلسطين في قطاعات المياه والصرف الصحي، والحكم المحلي، والتشغيل.

وكذلك مجالات التعليم والتدريب المهني والتقني، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وغيرها من المشاريع الحيوية في كل من الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية.

وتعد ألمانيا ثالث أكبر مانح للشعب الفلسطيني بعد الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حيث تقدم إضافة إلى الدعم التنموي أكثر من 180 مليون يورو سنويا لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا )، ودعم مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والاحتياجات الطارئة.