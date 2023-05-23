قيس سعيد: تونس دولة واحدة ولها سياسة يجب أن يلتزم بها الجميع

جدد الرئيس التونسي قيس سعيد التأكيد على ضرورة التنسيق بين مختلف أجهزة الدولة لأن تونس دولة واحدة وموحّدة ولها سياسة واحدة يجب أن يلتزم بها الجميع.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس سعيد، اليوم الثلاثاء، مع نجلاء بودن رمضان رئيسة الحكومة التونسية، والذي تمّ خلاله بحث عدد من القضايا أهمّها التوازنات المالية للدولة.

وشدّد سعيد على ضرورة أن يكون كلّ من يتحمّل المسؤولية مهما كانت درجتها مثالا في الانضباط وفي التقشف والتعفّف، فضلا عن الحياد وخدمة الدولة دون سواها.

وقال الرئيس التونسي، خلال اللقاء، إن "الحلول بأيدينا، ولا يمكن أن نتجاوز هذه الأوضاع إلا بالتعويل على أنفسنا وعلى قدراتنا الذاتية، فتونس تشكو من عديد الصعوبات ولكنها تزخر في نفس الوقت بعديد الثروات ليست أقلّها ثروتها البشرية، ويكفي تصوّر آليات جديدة حتى ننطلق جميعا لتحقيق إرادة الشعب في العزّة والكرامة وحتى نعبُر جميعا من الإحباط واليأس إلى الأمل والاطمئنان".

من ناحية أخرى، أكّد الرئيس التونسي إيمانه العميق باستقلالية القضاء والقضاة، مشدّدا على ضرورة محاسبة كل من أجرم في حق الشعب ونهب مقدّراته ومازال يعمل على بثّ الفتنة وتأجيج الأوضاع الاجتماعية.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس سعيد اليوم الثلاثاء أيضا، مع ليلى جفّال، وزيرة العدل التونسية والذي تم خلاله بحث العديد من الموضوعات من أهمّها سدّ الشغورات في عدد من المحاكم بالوزارة.

وقال سعيد "كما نريد ألا يُظلم أحد لا نريد أيضا أن يبقى من ظلموا الشعب ونكّلوا به ومازالوا في غيّهم في افتعال الأزمة تلو الأزمة خارج المساءلة في إطار محاكمات عادلة يعامل فيها الجميع على قدم المساواة".