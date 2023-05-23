مناشدة السلطات الفرنسية تقليص قطاع تربية الماشية لحماية المناخ

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أعلن ديوان المحاسبة الفرنسي، اليوم الثلاثاء، عن خطة تدعو إلى تقليص قطاع تربية الماشية الذى يتلقى دعما كبيرا في محاولة لتحقيق أهداف المناخ.

وقال الديوان اليوم الثلاثاء أنه يتم ربط ما إجماليه 8ر11% من انبعاثات غازات الدفيئة بتربية الماشية والتي يمكن ان تضارع انبعاثات من مبان سكنية.

ويمكن أيضا مواءمة الخفض في عدد رؤوس الماشية مع الاحتياجات الغذائية للسكان.

ولايذكر التخطيط الحالي لوزارة الزراعة هذا الخفض. ولكنه بدلا من ذلك يقدر ويضع فى الحسبان مسائل مثل وجود مناطق أكبر للرعي والتي لن تخفض الانبعاثات إذا زاد عدد رؤوس الماشية في نفس الوقت.

ونصح الديوان الحكومة بوضع أولويات واضحة لأموال الدعم لتحقيق تربية كفء ومستدامة للماشية.

ويجب دعم المربين الذين يفتقرون إلى رؤية قابلة للتطبيق اقتصاديا وقيمة اجتماعية بيئية، خلال تحولهم عن تربية الماشية.

ووفقا لديوان المحاسبة، تعد تربية الماشية جزءا مهما للزراعة الفرنسية حيث تغطي قرابة ثلث الأرض الزراعية في البلاد.

وتأتي فرنسا في المرتبة الثانية بعد ألمانيا، كأكبر منتج للألبان في الاتحاد الأوروبي وأكبر منتج للحوم البقر.

ومع تقديم مساعدات فيدرالية بقيمة 3ر4 مليار يورو (6ر4 مليار دولار) سنويا، تعد تربية الماشية أيضا النشاط الزراعي الأكثر حصولا على دعم في فرنسا.